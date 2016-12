Tom Ince all'Inter con papà Paul. Si chiude

21:11 - E' ormai in dirittura d'arrivo la trattativa tra l'Inter e Tom Ince, che da domenica è a Milano insieme al padre Paul, ex nerazzurro. Manca ancora la firma per annunciare l'ufficialità, ma l'accordo è praticamente fatto dopo l'incontro in sede coi dirigenti nerazzurri concluso alle 16,30. "Ho parlato tante volte con Thohir, vuole costruire un'Inter forte e competitiva - ha detto il 22enne attaccante in scadenza col Blackpool -. Far parte della squadra sarebbe un sogno".

Tom Ince sarà dunque il secondo acquisto dell'Inter, dopo Vidic, in vista della stagione 2014/2015: "Quando ero piccolo, avevo cinque anni, vivevo l'atmosfera di San Siro perché mio padre giocava qui. E' un sogno".

Il ragazzo è accompagnato dal padre Paul, che con i nerazzurri ha giocato dal 1995 al 1997. "E' incredibile tornare in Italia dopo tutti questi anni, con i tifosi che mi hanno accolto all'aeroporto e Moratti con cui mi sono tenuto in contatto in questi anni, scambiando gli auguri - ha detto l'ex centrocampista della nazionale inglese -. Sono legato all’Inter e spero che mio figlio possa farne parte".

Ince padre e figlio tornano in Inghilterra domani. Si presume col nuovo contratto dell'Inter già firmato e controfirmato. L'Inter per averlo dovrà versare al Blackpool 200mila euro, ovvero il premio di formazione.Intanto di Tom Ince e del mercato dell'Inter più in generale ha parlato Piero Ausilio: "E' fatta? E' ancora presto. Il ragazzo è arrivato a Milano perché ha voluto prendere contatto con l'ambiente, abbiamo approfittato del weekend che lui ha deciso di passare a Milano con la famiglia. Abbiamo messo delle basi, vedremo se ci sarà la possibilità nei prossimi giorni di chiudere. L'obiettivo principale nel prossimo calciomercato resta il centrocampista davanti la difesa? Non ci siamo mai nascosti, lo abbiamo sempre detto. A maggior ragione ora che non avremo più con noi Esteban Cambiasso. Certamente va trovato un giocatore forte, un calciatore da Inter, che possa sostituire il Cuchu. Suarez? Difficile fare nomi".