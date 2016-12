Thohir vuole Del Piero, ma solo al Dc United 

11:36 - Erick Thohir vuole regalarsi Alessandro Del Piero, non all'Inter ma al Dc United. Il neo patron nerazzurro è intenzionato a ingaggiare l'ex capitano della Juventus per la sua squadra americana che milita in Mls: una prima offerta sarebbe già stata formulata. L'affare è possibile anche grazie all'aiuto di Adidas, sponsor tecnico della squadra di Washington. Pinturicchio è in scadenza di contratto con il Sydney, ma non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio.

Un'avventura negli States ha sempre attirato Del Piero e ora potrebbe essere giunto il momento grazie a Thohir. Nelle prossime settimane Alex, che ha appena terminato la stagione con gli Sky Blues, deciderà il suo futuro. Le offerte di certo non mancano: la squadra australiana gli avrebbe anche offerto il ruolo di allenatore, ma l'ex bianconero vorrebbe firmare il suo ultimo contratto da giocatore. Le alternative sono Cina, Giappone e Thailandia.