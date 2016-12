Thohir, due strade per avere Hernanes 

15:18 - Erick Thohir ridisegna gli obiettivi dell’Inter di questa stagione. “Guardiamo a Verona e Fiorentina, al quarto o quinto posto”. Troppo lontani Juve, Roma e Napoli per coltivare altre ambizioni, com'è ovvio che sia. E poi: “Siamo un po’ caduti nelle ultime settimane”. E sul mercato, un’apertura: Thohir potrebbe anche anticipare i soldi per avere Hernanes, a prescindere dalla cessione di Guarin. In alternativa l'offerta di Belfodil e Botta.

Il presidente dell’Inter è tornato a parlare dopo Inter-Chievo, ma a proposito dei calci di rigore non ci sono sue riflessioni specifiche. Il problema dell’Inter, due sole vittorie negli ultimi due mesi contro Trapani e Milan, è in questa caduta che comunque non pregiudica la rincorsa a un posto in Europa League. “Questo deve essere il nostro obiettivo in questo momento. Le cadute delle ultime settimane non ci allarmano, ci fanno riflettere e basta. Ho fiducia in questo gruppo”.

Sull'immediato futuro del mercato, ci sono evoluzioni in corso, nel senso che la cessione di Guarin dalla quale ricavare i 15-18 milioni per intervenire sugli acquisti è sempre di attualità, ma potrebbe essere preceduta dall'arrivo di uno degli ultimi obiettivi, che è Hernanes. Si parla di un “anticipo” di 10 milioni di euro. C'è anche uan seconda via: prevede l'offerta alla Lazio di due giocatori, Belfodil e Botta.

Sui progetti a lungo termine, Thohir ha ribadito che “Il business di un club non si costruisce in due-tre mesi, ma ci vuole un lavoro paziente, di un paio di stagioni”.