Thohir blinda Kovacic e punta sui giovani

15:51 - Thohir vuole fare il restyling all'Inter. Il presidente nerazzurro già nei primi giorni aveva mostrato la voglia di cambiare, per alcuni aspetti radicalmente, il mondo Inter. "Mai più fughe di talenti". Queste dichiarazioni rilasciate a 'TvOne' dal successore di Moratti rappresentano la risposta al Real Madrid, dopo le voci di mercato su Kovacic. Altro messaggio chiaro, questa volta a parole, dopo il riscatto di Mauro Icardi.

"Troppo spesso, in passato, l'Inter si è lasciata sfuggire dei giovani di prospettiva. Adesso questo dobbiamo limitarlo" la chiusura di Thohir che fanno seguito alla volontà di formare una squadra dall'età media pari a 26,5. A parole non dovrebbero più verificarsi casi come quelli di Destro, Santon e Balotelli: ai tifosi interisti l'augurio che il vivaio nerazzurro continui a sfornare talenti, a Thohir la speranza che la convinzione ferrea non vacilli davanti ai milioni delle big europee.