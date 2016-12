Thohir aspetta Icardi e sogna Lamela e Morata 

15:59 - Erick Thohir aspetta Icardi e sogna il doppio colpo Lamela-Morata. Il presidente dell'Inter vuole tanto dall'attaccante argentino: "Non vedo l'ora di ammirarlo. Credo sia giunto il suo momento e spero di vederlo in campo già a Firenze". Dall'Indonesia il tyccon sta lavorando anche sul mercato e, dopo aver chiuso per il difensore Vidic, sta studiando le situazione dei talenti di Tottenham e Real Madrid. L'assalto è pronto.

Il progetto di Erick Thohir è chiaro: puntare sui giovani. Icardi è già in casa, ma ora deve dimostrare il suo valore in campo. Dopo il buon avvio di stagione con i gol alla Juve e al Cagliari, l'argentino si è perso tra infortuni vari e la love story con Wanda Nara sbandierata ai quattro venti. Il potenziale del fuoriclasse lo ha tutto e ora il patron indonesiano gli ha messo un po' di pressione. C'è il rischio di aver perso per strada troppo presto un talento.

Anche Lamela sta vivendo un momento difficile. Il suo passaggio in estate dalla Roma al Tottenham per una cifra monstre di 30 milioni di euro non è stato, per ora, fortunato. L'argentino continua a essere ai margini degli Spurs tra tribuna e panchina, infatti non mette piede in campo dal 29 dicembre scorso. I nerazzurri ci hanno già provato a gennaio, ma Baldini non ha ceduto per non avere una minusvalenza da record. A giugno la situazione sarà completamente diversa e per questo Thohir sta pensando all'assalto. Piace pure Morata che è nel mirino da diverso tempo. Il talento del Real non ha ancora rinnovato e al contratto in scadenza nel 2015 il che lo rende una vera occasione di mercato. A Madrid non vogliono privarsi del classe 1992, ma con un'offerta buona, intorno ai 15 milioni di euro, potrebbero cedere.

Intanto, come rivelato a La Gazzetta dello Sport, Thohir tornerà a Milano dal 21 al 27 febbraio e assisterà a Inter-Cagliari del 23 febbraio. Presenza importante in tribuna a San Siro, ma anche tanto lavoro in sede. L'indonesiano ha accettato il consiglio di Moratti: sarà più vicino all'Inter.