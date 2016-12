Thohir: "A gennaio compro. Ma lo farò di nascosto" 

19:10 - Erick Thohir parla ancora. Da Giacarta. E' un'intervista sul quotidiano indonesiano Liputan6 nella quale il presidente dell'Inter torna sull'argomento-mercato. E dice che "nuovi giocatori arriveranno", ma anche agirà "di nascosto, senza far nomi. Perché se faccio il nome di un giocatore e questo non arriva, dovrei vergognarmi". Nel senso che quelli di questi giorni, in teoria, non sarebbero quelli giusti? Comunque sia, acquisti ce ne saranno. Mazzarri respiri. Chiaro anche il pensiero su Guarin: "E' un ottimo giocatore e vorremmo tenerlo, ma quando ci sono offerte da grandi club bisogna tenerne conto. Non possiamo trattenerlo se il suo cuore non è nel club".

E ancora: "Mancano pochi mesi alla fine della stagione, quindi è possibile che comprando dei giocatori nuovi possano esserci dei pericoli, perché questi devono avere il tempo di integrarsi in squadra”



“Abbiamo l'esigenza di rivedere la squadra; ci sono ruoli dove abbiamo tanti giocatori e altri dove ce ne sono meno. Siamo alla ricerca di giocatori nelle posizioni in cui mancano".



"Ci sono dei giocatori che stiamo seguendo, ovviamente. Ma preferisco non fare dei nomi. Non voglio fare come altri club che magari proclamano di volere dei giocatori e alla fine non riescono a prenderli, è una cosa della quale mi vergognerei. Preferisco procedere di nascosto; lavoriamo su più trattative, se andranno bene avremo nuovi giocatori".