Thiago Silva pensa al Barcellona: via dal Psg per colpa di Ibrahimovic 

12:00 - Il Barcellona torna alla carica per Thiago Silva. O meglio, il difensore brasiliano è pronto ad ascoltare la dirigenza blaugrana, disposto a lasciare il Psg e migrare in Catalogna. Lo sostiene il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al club del presidente Bartomeu: ciò che colpisce è la motiviazione addotta, cioè una frattura quasi insanabile tra l'ex difensore milanista e Ibrahimovic che avrebbe portato il primo a decidere di lasciare Parigi.

Quindi, non Marquinhos ma Thiago Silva: questo sarebbe il vero obiettivo del Barcellona. Una operazione nata sottotraccia - già in passato i catalani hanno più volte trattato il centrale brasiliano - e ora svelata dal Mundodeportivo. L'arrivo al Psg di David Luiz, si scrive, apre le porte a una cessione eclatante e sostituire Puyol con l'ex milanista sarebbe la soluzione ottimale indicata anche dal nuovo tecnico blaugrana Luis Enrique. Operazione difficile, per il costo elevatissimo del giocatore, ma giudicata possibile contando su almeno tre fattori: il fascino esercitato dalla maglia del Barcellona su Thiago Silva, l'amicizia molto forte con Neymar e soprattutto la rottura tra lo stesso Thiago Silva e Ibrahimovic. Tesi, quest'ultima, clamorosa, alla luce anche delle parole dello svedese all'indomani dell'acquisto di David Luiz ("un altro 'mostro' per una difesa oggi decisamente fortissima") ma sostenuta dal quotidiano catalano con dovizia di particolari. Di certo, comunque la si giudichi, una ricostruzione destinata a far discutere.