Terzo viaggio di Thohir: gente nuova in società 

10:13 - Erick Thohir sta per tornare a Milano. Il terzo viaggio del presidente dell’Inter, insediatosi ai vertici del club a metà novembre. Sarà in tribuna per Inter-Catania il 26 gennaio. C’è il mercato, da fare e disfare. E c’è l’assetto di vertice da sistemare, perché si completi la verifica finanziaria in corso da settembre.

A quel punto, capiremo meglio le strategie economiche, fin qui molto (troppo) orientate sul risanamento dei conti. E poco (niente?) sugli investimenti per rafforzare la squadra.

E in tal senso le novità non mancano. Tom Shreve arriverà la prossima settimana, anticipando di qualche ora (giorno) Thohir. E’ uno dei due principali collaboratori di Thohir e a lui tocca la parte principale nela sistemazione delle strategie finanziarie. Michael Williamson, l’altro stratega, rimane invece in forza allo Dc United, negli Stati Uniti: ufficialmente per sistemare al meglio le faccende americane, ma potrebbe anche trattarsi di un cambio di rotta.

Problemi all’orizzonte? A Thohir e al suo staff non sfuggono, in queste settimane, le critiche che vengono mosse al nuovo management, e non solo dai tifosi. La chiusura così netta del mercato, a prescindere dal bilancio dell’Inter che sarà negativo anche a giugno 2014, con 60-65 milioni di deficit, ma non è una novità dell’ultima ora, sta alimentando polemiche e perplessità.

E in quest’ottica è da considerare la scelta di Thohir di affidarsi a un uomo nuovo in materia finanziaria, ovvero Nicola Volpi, 52 anni, ex ad di Permira. Società finanziaria britannica specializzata nella acquisizione di aziende. Volpi è stato visto nella sede nerazzurra nel corso delle ultime settimane, non ha un ruolo nel club, ma lo avrà al più presto.