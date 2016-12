Suarez, sfida di mercato fra Real e Barcellona

17:17 - Anche il Barcellona si è iscritto all'asta per Luis Suarez. La giunta direttiva del club ha spinto il presidente Bertomeu a cambiare obiettivo per l'attacco e puntare sul Pistolero. Ma non è così facile: il giocatore, infatti, è da tempo nel mirino del Real Madrid e ha una clausola rescissoria di 85 milioni per l'estero. I blaugrana, però, potrebbero inserire nella trattativa Alexis Sanchez, che piace molto al Liverpool.

In ogni caso si aspetterà la fione del Mondiale per arrivare a una proposta. Suarez, reduce da una strepitosa stagione con la maglia dei Reds, sta facendo benissimo anche al Mondiale nonostante l'infortunio al menisco patito poche settimane fa. Il Real è fiducioso di poterlo strappare alla concorrenza, ma adesso anche il Barcellona - dopo i no per Higuain e Llorente - sembra dirottare le sue attenzioni su Luis. E sebbene pagare 85 milioni sembri utopia pura, con Sanchez nell'affare tutto diverrebbe più semplice. Il Liverpool, certo indebolito a livello tecnico, avrebbe comunque un giocatore valido su cui puntare e un enorme tesoretto a disposizione (circa 70 milioni). Già in passato Suarez e il club catalano, anche se in modo discreto, hanno avuto occasione di confrontarsi e il sogno del Pistolero, secondo 'El Mundo Deportivo', è quello di sbarcare a Barcellona. A 27 anni sarebbe il momento giusto per farlo.