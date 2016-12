Sion, mistero Claudio Gentile: non si è presentato

16:29 - Che fine ha fatto Claudio Gentile? Il nuovo tecnico - sulla carta - del Sion, non si è presentato al campo d'allenamento della squadra svizzera dov'era atteso con l'assistente Roberto Galia. Del sessantenne nessuna traccia e nessuna risposta al telefono, nemmeno alle chiamate dello stesso Galia. Il presidente Constantin non ha commentato l'accaduto, ma in Svizzera si parla già di un'alternativa tecnica: l'ex Milan Marco Simone.

"Non avevo mai visto niente del genere - ha dichiarato il presidente del club Christian Constantin - sono il primo a essere sorpreso, avevamo concordato tutto, si sarebbe fatto trovare qua ma non è arrivato". Gentile non è nemmeno passato a prendere il suo assistente, Roberto Galia, che lo aspettava con la valigia pronta ieri alle 14. È quindi già da 24 ore che il telefono cellulare del tecnico nato a Tripoli squilla a vuoto. Neanche Luciano Castellini, l'allenatore dei portieri, ha notizie di Gentile. Constantin ha incaricato la società di prendere contatto con l'avvocato dell'ex tecnico dell'Under 21 italiana che si era occupato del contratto. Il legale però è in udienza tutto il pomeriggio.