Simeone vuole Cambiasso per la Champions 2015

11:44 - Passata la notte di Lisbona, e quella Champions sfuggita al minuto 93, Diego Pablo Simeone traccia il profilo del suo Atletico Madrid 2014-15: campione di Spagna, vice-campione d'Europa e con la voglia di ripetersi, fra un anno, con un'altra finale. E forse per questo, sta pensando -non è una novità- a Esteban Cambiasso, al quale ha già fatto pervenire l'offerta di lavoro, a metà maggio, riproposta in queste ore di riflessione per l'ex interista.



Il sito PlanetaDeporte.es riporta con insistenza questa voce, già emersa all'inizio della scorsa settimana, dando una credibilità maggiore. Nel senso che l'Atletico sarebbe un passo avanti rispetto al River Plate che a suo tempo aveva già formulato a Cambiasso una proposta. Cambiasso, dopo dieci stagioni all'Inter, è contrattualmente libero. E Thohir gli ha proposto di tornare nel club nerazzurro quando avrà concluso la sua lunga carriera calcistica.