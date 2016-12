Sfumato Gonalons, il Napoli stila la lista dei desideri

11:04 - Gonalons si allontana, ma la necessità di un mediano da parte del Napoli resta. Il club di De Laurentiis sta scandagliando il mercato per cercare un giocatore che soddisfi i requisiti tecnici di Benitez ed economici del patron azzurro. Tante le idee di Bigon: il ritorno di fiamma di Capoue, il cedibile Casemiro sul quale c'è pero l'Inter, Lucas Leiva, ex pallino di Rafa, il costoso Javi Garcia e Sandro del Tottenham.

Tutti e cinque godono di un buono stipendio e per Capoue, Sandro e Leiva la richiesta è al momento ritenuta alta dal Napoli. Ostacoli che però potrebbero essere superati dopo le cessioni di Behrami e Dzemaili che dovrebbero portare molto denaro nelle casse azzurre. Secondo il 'Corriere dello Sport' nelle ultime ore sarebbe nata anche la suggestione Dembelè, sempre di proprietà del Tottenham. In attesa del tanto desiderato mediano, Benitez può consolarsi con l'arrivo di Koulibaly, le indiscrezioni che danno Reina sulla via del ritorno in Italia, ma anche le trattative per Michu e Leto per quanto riguarda il reparto avanzato.