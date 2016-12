Sfida Juventus-Milan per Iturbe: i bianconeri offrono Montero

09:59 - La corsa a Juan Manuel Iturbe diventa ogni giorno di più una partita a scacchi. E' l'argentino, riscattato dal Verona per 15 milioni di euro, il tormentone del mercato estivo tenendo in gioco Juventus e Milan, con il Real Madrid sullo sfondo. L'ultima mossa è dei bianconeri che nella trattativa col Verona hanno inserito l'ecuadoregno Jefferson Montero, giocatore già bloccato da un po'. Il Milan, invece, aspetta di capire il futuro di Kakà.

La situazione per quanto complicata è molto chiara. Il Verona per riscattare il cartellino di Iturbe dal Porto ha dovuto sborsare 15 milioni di euro e per questo motivo ne chiede almeno il doppio per lasciarlo partire. Al banco della trattativa i due club più attivi, e più vicini, al momento sono Juventus e Milan con Roma e Real Madrid spettatori interessati. Nei giorni scorsi i rossoneri hanno parlato con la dirigenza gialloblù abbozzando un'intesa, ma niente di ufficiale. Ecco perché la Juventus è tornata all'attacco con un nome nuovo: Jefferson Montero. L'attaccante classe 1989 dei Monarcas Morelia piace a Sean Sogliano ed è stato bloccato dai bianconeri dopo le prestazioni offerte al Mondiale. Vale 4 milioni di euro e può diventare una pedina di scambio gradita ai veneti dopo il "no" per Peluso.

Capitolo Milan. I rossoneri sono molto forti su Iturbe, ma prima devono sfoltire la rosa e il monte ingaggi. Galliani prima di affondare il colpo con il Verona deve capire quale sarà il futuro di Kakà, di Robinho e alla lontana anche di Balotelli. Come contropartita tecnica i rossoneri offrono il cartellino di Riccardo Saponara, ma se un accordo di massima per far partire la trattativa è già stato trovato, per i dettagli c'è ancora tanto da discutere. E' proprio in questa incertezza, però, che la Juventus sta manovrando per accelerare i tempi con il rischio di un Tevez-bis.