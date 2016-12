Serie A, Catania: esonerato Maran 

22:52 - La sconfitta contro il Torino è stata fatale per Rolando Maran. Il Catania infatti cambia ancora: il presidente Pulvirenti ha allontanato per la seconda volta in stagione il tecnico trentino (da ottobre a gennaio sulla panchina degli etnei si era infatti seduto Luigi De Canio) affidando questa volta la squadra a Maurizio Pellegrino, già allenatore del Catania in Serie C e attualmente coordinatore del settore giovanile dei siciliani.

Maran era stato esonerato dal Catania il 20 ottobre del 2013, sostituito da Luigi De Canio. Ma quest'ultimo si è seduto sulla panchina etnea per meno di tre mesi: il 16 gennaio scorso la società etnea lo ha sollevato dall'incarico richiamando lo stesso Maran. Adesso, dopo la sconfitta col Torino e la Serie B dietro l'angolo, il nuovo cambio: via il tecnico con "un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio delle migliori fortune, personali e professionali" e squadra affidata a Maurizio Pellegrino. Siracusano, 48 anni, il nuovo allenatore del Catania ha indossato la maglia rossazzurra per tre stagioni in Serie C2 e da allenatore ha firmato insieme a Ciccio Graziani la promozione dalla Serie C1 alla B nella stagione 2001-2002. Esonerato nel corso del campionato successivo dalla famiglia Gaucci, ai tempi proprietaria del club, Pellegrino è tornato nei quadri societari nello scorso settembre con la carica di coordinatore degli allenatori del settore giovanile.