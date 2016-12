Scuffet: l'Atletico Madrid ci prova 

11:00 - Atletico Madrid scatenato sul mercato. Simeone ha chiuso per Mandzukic e ora sta provando a prendere Simone Scuffet. I Colchoneros hanno messo gli occhi sul giovane portiere dell'Udinese e sono a buon punto nella trattativa. Il classe 1996 potrebbe volare in Spagna per 5 milioni di euro più bonus per una cifra vicina ai 10 milioni totali. Ora tocca a lui decidere se accettare la sfida: l'Atletico, però, potrebbe girarlo in prestito a una squadra spagnola per farlo crescere ancora.

Dopo aver trovato il sostituto di Diego Costa, dalle parti del Vicente Calderon stanno cercando quello di Courtois. Scuffet, però, rappresenta un colpo per il futuro, non quello prossimo. La volontà dei Colchoneros è quella di anticipare la concorrenza, prendere il gioiello e farlo crescere ulteriormente. L'estremo difensore, che ha esordito quest'anno in Serie A, ha già dimostrato molta sicurezza, ma deve fare ancora tanta esperienza. Così i biancorossi vogliono assicurarselo e poi mandarlo in prestito, in una squadra minore sempre della Liga, a farsi le ossa. Un'intesa di massima con i bianconeri sembra già esserci, ma ora tocca a Scuffet decidere il suo futuro, dopo che a gennaio, insieme ai genitori, ha rifiutato il Milan per motivi scolastici. Su di lui c'è anche la Juventus che però lo vorrebbe a partire dal 2015. Il classe 1996 ha tempo 48 ore per dare una risposta a Simeone.