Scambio Vucinic-Guarin non si fa

20:18 FASSONE: "ABBIAMO FATTO DELLE VALUTAZIONI E ABBIAMO PRESO LA GIUSTA DECISIONE"

Queste le dichiarazioni del direttore generale dell'Inter Marco Fassone all'uscita dalla sede dell'Inter: "Abbiamo fatto delle valutazioni molto profonde e per motivazioni tecniche, economiche e ambientali abbiamo deciso che la trattativa non potesse proseguire e l'abbiamo stoppata. E' stata presa la decisione giusta. Adesso cercheremo di rivedere la nostra strategia di mercato e vedremo di rinforzarci. La contestazione dei tifosi? Ci siamo confrontati, ci siamo spiegati e ci siamo capiti. Poi tra un tifoso e un dirigente è ovvio che ci siano posizione diverse ma forse anche io ho imparato cose che avevo sottovalutato. Ho capito quali siano i loro sentimenti. Il presidente Thohir è fisicamente lontano? Noi siamo stati abituati ad avere un presidente Moratti sempre fisicamente molto presente, questa è una fase di transizione, nei prossimi mesi ci organizzeremo meglio. Mazzarri? Ho parlato con lui, tutto a posto. Massimo accordo"



19:50 MORATTI SULLA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI: "MI SEMBRA CHE LA COSA SI SIA RISOLTA IN MANIERA CIVILE"

Massimo Moratti commenta la contestazione dei tifosi nerazzurri: "Sulla trattativa parlerà il presidente, ma per quanto riguarda la contrestazione dei tifosi mi sembra che la cosa si sia risolta in maniera civile".



19:45 THOHIR: "HO RITENUTO CHE NON CI FOSSERO LE CONDIZIONI"

Ecco le dichiarazioni di Thohir: "Questa mattina ho ascoltato tutti i miei collaboratori, mi sono confrontato con il dott. Massimo Moratti e suo figlio Angelomario: ho deciso di non procedere nella trattativa con la Juventus. Ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni per arrivare ad un accordo sul quale c'erano opinioni diverse, e i cui vantaggi economici e tecnici per il club non apparivano così evidenti. Ho già incaricato i responsabili dell'Area Tecnica, come abbiamo già detto attraverso il comunicato ufficiale, di valutare altre opportunità di mercato, per rinforzare la squadra nel rispetto dei parametri economici che il Financial Fair Play ci impone. Credo, ancora una volta, che si debba rimanere uniti: tifosi, club e squadra, per tornare ad essere quello che tutti vogliamo e che l'Inter si merita".



19:27 STRISCIONE ULTRAS: "VIA LE MELE MARCE DALL'INTER"

"Fuori le mele marce dall'Inter". E' questo lo striscione esposto dai tifosi nerazzurri all'esterno della sede dei nerazzurri. Nel mirino di questa frangia di ultras ci sono Branca e Fassone, contro i quali sono stati intonati dei cori.

19:10 VUCINIC TORNA A TORINO

Dopo lo stop alle trattative, Vucinic ha abbandonato l'hotel milanese dove aspettava novità ed è tornato a Torino.



18:44 ECCO IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

La Juventus ha preso atto della decisione dell'Inter con questo laconico comunicato: "Juventus Football Club non commenta il comunicato dell'Internazionale F.C. La società è concentrata sulla gara di Coppa Italia TIM e da domani procederà alla valutazione e alla spiegazione dello sconcertante accaduto."



18:39 DELEGAZIONE CURVA NORD RICEVUTA IN SEDE INTER

Una delegazione dei tanti tifosi nerazzurri presenti in centro a Milano sotto la sede dell'Inter è stata fatta salire all'interno degli uffici nerazzurri per confrontarsi coi dirigenti presenti



18.18 APPLAUSI DEI TIFOSI DELL'INTER SOTTO LA SEDE

Al momento dell'uscita del comunicato col quale il presidente Thohir ha dichiarato di non voler procedere nello scambio si sono levati applausi da parte dei tanti tifosi presenti sotto la sede nerazzurra



18:12 ECCO IL COMUNICATO DELL'INTER

FC Internazionale informa di aver deciso di non procedere nella trattativa con la Juventus per il trasferimento dei calciatori Fredy Guarin e Mirko Vucinic. Il Presidente Thohir, dopo essersi confrontato con il dott. Massimo Moratti, suo figlio Angelomario e con i dirigenti della Società, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni, tecniche ed economiche, per il raggiungimento dell'accordo e ha già dato mandato ai responsabili dell'Area Tecnica di valutare altre opportunità di mercato, con l'obiettivo di rinforzare la squadra nel rispetto dei parametri economici imposti dal Financial Fair Play.



18:12 THOHIR BLOCCA LO SCAMBIO

La trattativa tra Inter e Juve salta: lo ha deciso Thohir che ha detto no allo scombio Guarin-Vucinic



17:45 LA CURVA NORD SOTTO LA SEDE DELL'INTER

Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Curva Nord, cuore del tifo interista, ha informato di aver deciso di esprimere il proprio disappunto sulla trattativa con la Juve con una manifestazione sotto la sede dell'Inter



17:40 GUARIN NON CI STA: VUOLE LA JUVE

Mentre si attendono le parole del presidente nerazzurro Erick Thohir, arrivano indiscrezioni circa la volontà di Guarin di non tornare ad allenarsi con l'Inter: il colombiano vuole la Juve



17:30 ANSA: THOHIR VERSO IL NO ALLO SCAMBIO

Lo scambio Vucinic-Guarin potrebbe saltare per il no di Erick Thohir: è quanto apprende l'Ansa. Il presidente nerazzurro non è soddisfatto di come stanno andando le cose sul fronte della trattativa per lo scambio dei due giocatori tra Inter e Juventus.



17:22 ATTESO UN COMUNICATO DI THOHIR

Secondo il portale sempreinter.com Lola Winata, coordinatrice dell'ufficio relazioni internazionali dell'Inter Club Indonesia, il preidente dell'Inter Erick Thohir si prepara a ufficializzare il suo no allo scambio: "Ho appena ricevuto una telefonata che mi ha informato del fatto che il presidente ha bloccato la trattativa. Da quanto mi è stato detto dovrebbe emettere a ore un comunicato che spiegherà i motivi della sua decisione".



16:40 IL MANAGER DI GUARIN IN SEDE INTER

I procuratori vogliono concludere l'affare: l'agente di Guarin è in sede all'Inter per cercare un accordo. Il colombiano vuole ancora fortemente la Juve.



16:37 FRENATA IMPORTANTE

Lo scambio Guarin-Vucinic è a forte rischio: non si è ancora trovato un accordo e il tutto rischia di saltare.

16:35 LUCCI HA LASCIATO IL MELIA'

L'agente di Vucinic Alessandro Lucci ha dribblato i giornalisti all'uscita dall'hotel Melià.

16:31 QUALCOSA SI MUOVE: ANNUNCIO IMMINENTE?

Qualcosa si sta muovendo tra le due società: imminente un comunicato?

15:50 GUARIN, NIENTE ALLENAMENTO

Ovviamenta Guarin non è alla Pinetina ad allenarsi con il resto dei compagni dell'Inter agli ordini di Mazzarri.

14:40 VUCINIC E LUCCI A PRANZO INSIEME

Vucinic e il suo agente sono a pranzo insieme all'hotel Melià di Milano e sono in attesa di notizie.

14:33 L'AFFARE E' BLOCCATO

Juve e Inter non hanno ancora trovato un accordo sul conguaglio: l'affare è strabloccato.

14:21 LUCCI: "IL NODO E' TRA I CLUB"

Torna a parlare l'agente di Vucinic Alessandro Lucci che ha detto: "Il nodo è tra i due club".

13:50 MORATTI ESCE DALLA SEDE "NON SO NIENTE", CORI DEI TIFOSI

Moratti, all'uscita dalla sede, viene inneggiato dai tifosi presenti col coro: "C'è solo un presidente". Interpellato sulla trattativa dai nostri inviati Francioso e Ceccarini, il Presidente onorario risponde: "Non so niente dello scambio".

13:40 LUCCI: "PER IL MOMENTO NIENTE ACCORDO"

Aggiornamento da ambienti vicini al manager di Vucinic. Per il momento non è stato trovato l'accordo per lo scambio. La trattativa prosegue.

13:20 LUCCI LASCIA LA SEDE DELL'INTER: ACCORDO RAGGIUNTO?

L'agente di Vucinic esce dalla sede nerazzurra per raggiungere l'ormai ex juventino ed aggiornarlo sugli sviluppi della trattativa. Lucci avrebbe trovato l'accordo con i dirigenti nerazzurri sull'ingaggio del suo assistito.

12:55 MAROTTA E PARATICI VERSO ROMA

I dirigenti bainconeri lasciano l'hotel milanese da un'uscita secondaria e si dirigono verso l'aeroporto di Linate per salire sull'aereo che li porterà a Roma per la sfida di Coppa Italia coi giallorossi.

12:50 I DETTAGLI DELL'ACCORDO

Il nostro Paolo Bargiggia raccoglie indiscrezioni sui dettagli dell'accordo: non ci sarà conguaglio della Juve all'Inter, ma i bianconeri verseranno un bonus legato alle presenze del colombiano. LEGGI QUI

12:35 LUCCI NELLA SEDE INTER CON FASSONE

Alessandro Lucci è nella sede dell'Inter dove è arrivato anche Fassone.

11:00 LUCCI: "TRATTATIVA INTERROTTA? NO, BISOGNA ASPETTARE"

L'agente di Mirko Vucinic Alessandro Lucci ha lasciato l'Una Hotel di via Cusani a Milano e ha dichiarato: "Trattativa interrotta? No, bisogna aspettare. Speriamo non tanto".

10:44 CI SONO ANCHE GLI AGENTI DI GUARIN

All'incontro nel centro di Milano sono arrivati anche gli agenti di Fredy Guarin. La trattativa sta entrando nel vivo.

10:41 MAROTTA E PARATICI INCONTRANO LUCCI

Beppe Marotta e Fabio Paratici sono arrivati all'Una Hotel dove li attendeva l'agente di Vucinic, Lucci. Mancano ancora i dirigenti dell'Inter

10:15 MAROTTA PARTIRA' PER ROMA

Beppe Marotta partirà nel pomeriggio alla volta di Roma dove questa sera la Juventus affronterà i giallorossi in Coppa Italia. E' probabile, quindi, che la trattativa dovrà sbloccarsi in mattinata.

10:13 LUCCI ALL'UNA HOTEL

Alessandro Lucci è arrivato all'Una Hotel in via Cusani a Milano. E' probabile che l'incontro per il riavvio della trattativa avvenga proprio qui.

09:31 LUCCI ESCE DALL'HOTEL MELIA'

E' uscito alle 9:30 senza rilasciare alcuna dichiarazioni l'agente di Mirko Vucinic, Alessandro Lucci che è salito subito in taxi.

09:15 MAROTTA ANCORA A MILANO

E' chiaramente ancora a Milano il dg della Juventus Beppe Marotta. La Juve vuole chiudere al più presto la trattativa.



LA SERATA CONVULSA E LE DICHIARAZIONI



22:14 VUCINIC, TERMINATE LE VISITE MEDICHE Sono terminate alle 22:14 le visite mediche di Mirko Vucinic presso l'ospedale di Pavia. L'attaccante della Juve, ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, non si è fermato a parlare con i giornalisti e ha abbandonato la struttura su un'auto con i vetri oscurati. Presente anche qualche tifoso.

21:48 THOHIR: "PRONTO A RIMBOCCARMI LE MANICHE" In attesa di pronunciarsi sull'affare, Erik Thohir ha affidato queste parole a Inter.it: "Come presidente dell'Inter, avverto e comprendo la delusione e la frustrazione dei nostri sostenitori in tutto il mondo. Nessuno è soddisfatto dei recenti risultati, ma sono un presidente tifoso abituato a risolvere i problemi in prima persona rimboccandomi le maniche. Questo è un momento di cambiamento per l'Inter. Dobbiamo lavorare ancor più duramente ed essere uniti come una squadra. Ho fiducia nel nostro operato e non vedo l'ora di costruire insieme il futuro dell'Inter".

21:47 MAROTTA: "NON E' ANCORA FATTA"

All'uscita dall'incontro ha parlato solo Marotta, che ha riassunto così la trattativa: "Non è ancora fatta, ma la trattativa va avanti. Si vedrà domani. Vucinic ha fatto le visite mediche? Sono le dinamiche del calcio".ù