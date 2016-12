Sassuolo regina del mercato: 11 nuovi acquisti 

23:51 - Con undici acquisti all'attivo, non può che essere il Sassuolo la regina del mercato invernale. La società di Squinzi, con una spesa che si aggira sui 2,5 milioni di euro, ha rimesso a posto l'organico con giocatori di prima fascia (da Cannavaro a Floccari). E in panchina è arrivato Alberto Malesani al posto di Di Francesco. Dopo un girone d'andata complicato, nonostante qualche exploit, la squadra ha tutte le carte in regola per conquistare la salvezza.

La formazione potrebbe essere rivoluzionata. A partire dalla difesa, dove sono stati prelevati giocatori dall'usato sicuro come Thomas Manfredini (arrivato dal Genoa per 0,4 milioni) e giovani di prospettiva come Ariaudo (dal Cagliari per mezzo milione) e Pedro Mendes (in prestito dal Parma). Sono i tre che, con tutta probabilità, partiranno dall'inizio nel match di domenica con il Verona. Nelle ultimissime ore di mercato, infine, è stato messo a segno il colpo Cannavaro (dal Napoli), che sembrava nel mirino di top club come Inter e Fiorentina. Dopo un po' di rodaggio (non gioca da cinque mesi), tornerà certamente utile. Dal mega-scambio con il Parma di Ghirardi, inoltre, è arrivato anche Rosi (sempre in prestito), che può giocare in mezzo ma anche nei quattro di difesa. Fra i pali ci sarà anche Polito, prelevato dall'Atalanta.

Squinzi e il suo entourage (con in testa il ds Giovanni Rossi) hanno sistemato un paio di tasselli fondamentali anche in mezzo al campo: ceduti Kurtic, Schelotto e Laribi, ecco i veterani Brighi e Biondini. Due che conoscono la A come le proprie tasche. L'ex granata è arrivato per 200mila euro, l'altro - dal Genoa - addirittura in prestito. In attacco, infine, si è deciso di valorizzare un reparto che non è esattamente l'ultimo della classe: a Berardi, Zaza e Floro Flores, è stato aggiunto Sergio Floccari. L'acquisto più esoso della società neroverde: 1,5 milioni. E, infine, Sanabria: il talento classe '96 che la Roma ha parcheggiato in Emilia in attesa di tesserarlo da giugno. Il paraguaiano è reduce dal Barcellona B e da una lunga militanza nella cantera blaugrana: per questo entra di diritto nella categoria "grandi colpi". Il Sassuolo ha cambiato faccia: sarà il girone di ritorno a dire se è quella giusta.