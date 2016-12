Santos, pazza idea: dopo Robinho, anche Ronaldinho

12:48 - Il Santos vuole fare le cose in grande. Dopo aver riportato all'Urbano Caldeira il figliol prodigo Robinho, Odílio Rodrigues, vice presidente del club alvinegro, sta lavorando per inserire in rosa anche un altro brasiliano illustre visto in Italia con la maglia del Milan: Ronaldinho. Il "Gaucho" dopo aver rescisso il contratto con l'Atletico Mineiro ora è in cerca di una squadra, e col Peixe le trattative sembrano ben avviate.

Ed il regalo per i tifosi del Santos, attualmente nono nel Brasileirao e reduce dal derby perso col Corinthians, sarebbe proprio quello di vedere assieme là davanti sia Robinho che un trentaquattrenne Ronaldinho, a caccia di nuovi stimoli dopo la Recopa Sudamericana vinta con l'Atletico Mineiro pochi mesi fa. I due, Seleção a parte, hanno giocato assieme al Mlan solo per pochi mesi: era la stagione 2010-11, quella dell'ultimo Scudetto rossonero, e nella sessione invernale Ronaldinho lasciò Milano per tornare in Brasile, destinazione Flamengo. Tornando al presente, sono due i problemi che ostacolano l'approdo di "Dinho" al Santos: prima di tutto l'ingaggio chiesto dall'ex Barcellona, e poi la rosa a disposizione del tecnico Oswaldo de Oliveira, che conta ben 39 elementi; decisamente troppi. Si attendono sviluppi importanti nelle prossime ore.