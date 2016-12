Sampdoria: Sinisa Mihajlovic rinnova fino al 2015

20:32 - Sbarcato sulla panchina della Sampdoria il 20 novembre 2013, Mihajlovic resterà alla guida dei blucerchiati almeno fino al 2015. Come comunicato dal club di Garrone con una nota sul sito ufficiale, le parti hanno rinnovato il contratto per un'altra stagione. Non è un caso che la notizia arrivi meno di 24 ore dopo la conferma di Conte alla guida della Juve: il serbo era infatti uno dei possibili sostituti del tecnico pugliese.

"Non è stato mai in dubbio che avrei rinnovato - ha spiegato Sinisa a 'Samp TV' -. La società ha fatto tutto ciò che le ho chiesto, ed io avevo bisogno di qualche giorno di riflessione. Non è mai stato un problema per me il rinnovo, volevo solo capire bene i programmi e parlare con le persone che si occupano di mercato. Le garanzie non può darle nessuno, ma come la società ha fiducia in me, io ho fiducia nelle persone che lavorano nella società. Mi sono trovato bene con i giocatori, e loro con me. L'unica cosa che ho sempre chiesto a loro è di ascoltarmi altrimenti, come dice Dante, possono passare direttamente dal Paradiso all'Inferno. Anche il prossimo anno sicuramente lavoreranno bene, e anche se qualcuno farà qualche stupidaggine ci sarò io a riprenderli; ma sono tutti bravi ragazzi, forse troppo".