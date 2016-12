Salih Uçan si presenta alla Roma

11:07 - Manca ancora l'ufficialità, ma sia il Fenerbahce, sia Salih Ucan parlano come se il trasferimento fosse stato già definito. "Ringrazio il presidente per l'opportunità che mi ha dato. Speriamo di non pentirmi della scelta" ha commentato il trequartista che passerà alla Roma in prestito biennale per 2 milioni con il diritto di riscatto fissato a 10. "Il treno passa una volta nella vita: non volevo perdere l’occasione".

Trattativa non semplicissima, ma Walter Sabatini è stato abile a puntare sulla forte volontà del giocatore, proprio come rivela il presidente della squadra turca Aziz Yildirim: "Avrei voluto tenere Uçan, era il futuro della squadra e all’inizio non volevo aprire una trattativa con la Roma. Però non potevo impedire al ragazzo di realizzare il suo sogno". Il ventenne turco verrà con tutta probabilità girato in prestito nella prima stagione italiana.