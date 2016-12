Russia, Capello rinnova fino al 2018

12:01 - Fabio Capello proseguirà la sua avventura sulla panchina della Russia fino al 2018, anno in cui gli uomini del ct disputeranno i Mondiali in casa. Nessun dettaglio economico è stato fornito sulla proroga del contratto di Capello il quale però si è detto molto soddisfatto: "Sono grato al presidente Tolstikh per la fiducia nei miei riguardi. Abbiamo grandi progetti e farò del mio meglio perché i tifosi russi siano felici" ha concluso Don Fabio.

Capello inoltre sarà anche "curatore dell'istituto delle squadre nazionali russe di calcio", e nello staff della nazionale potrà contare sull'aiuto di specialisti russi. Selezionatore dal luglio 2012, quando è subentrato a Dick Advocaat, ha portato brillantemente la selezione russa ai Mondiali brasiliani (primo posto davanti al Portogallo), dove esordiranno il prossimo 17 giugno contro la Corea del Sud.