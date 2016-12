Ronaldo: "Io ds del Psg? E' un'ipotesi da non scartare" 

12:43 - Ronaldo progetta un futuro da dirigente calcistico e si candida al Psg. Il Fenomeno, in un'intervista a Canal+, ha rivelato: "Ho un ottimo rapporto con il presidente Nasser, ma prima voglio finire il mio lavoro come ambasciatore per la Coppa del Mondo in Brasile. Dopo mi prenderò un paio di mesi e vedrò cosa fare. Ma non escludo questa opzione".

Ronaldo potrebbe prendere il posto lasciato libero dall'amico Leonardo: "Sono già un ambasciatore volontario del Psg, amo questa città e ho grande simpatia per la squadra. Amo questo rapporto spontaneo che siè creato. Sono un fan e un sostenitore del Psg, ma senza alcun compenso".