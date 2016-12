Ronaldo apre allo United: "Ce l'ho nel cuore, tornerò"

13:43 - "Manchester mi è rimasta nel cuore, un giorno tornerò". Le parole di Cristiano Ronaldo campeggiano su tutti i quotidiani inglesi: il portoghese, invitato dalla Tag Heuer ad un evento automobilistico con Jenson Button sul circuito del Jarama a Madrid, ha rilasciato dichiarazioni d'amore nei confronti della sua ex squadra, lo United. "L'ho detto un sacco di volte: in Inghilterra mi hanno trattato benissimo, non si può mai sapere ciò che accadrà in futuro".

CR7 analizza l'attuale situazione dello United: "E' un momento difficile, ma sono cose che possono succedere. Credetemi - le sue parole al Daily Mail -, tornerà ad essere una grande squadra. L'anno scorso è stata una stagione terribile, anche adesso non sono partiti bene ma hanno fatto una grande campagna acquisti. Falcao è un ottimo giocatore, e possono ripartire anche da Di Maria". Ronaldo dimostra ancora una volta di non aver gradito la partenza dell'argentino: "E' un top player, ho opinioni forti a riguardo e non sempre posso dire ciò che penso. Fosse stato per me, non l'avrei mai lasciato partire - ha concluso l'asso lusitano -. Ma se il presidente ritiene che comprare giocatori e lasciarne partire altri sia la cosa migliore per il club, non posso che prenderne atto e rispettare la sua decisione. Con nuovi giocatori però, il nostro stile di gioco cambierà. In meglio o in peggio".