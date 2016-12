Ronaldinho rinnova con l'Atletico Mineiro 

10:26 - Niente Besiktas per Ronaldinho: l'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha deciso di rinnovare il contratto per un altro anno con l'Atletico Mineiro. Lo ha reso noto il presidente del club brasiliano, Alexandre Kalil, attraverso Twitter. Naufraga dunque l'intesa con la societa' di Istanbul, dopo che la stampa turca aveva parlato di un recente incontro tra Roberto de Assis, fratello e agente di Ronaldinho, e Ahmed Nur Ebi, vice presidente del Besiktas, disposto a pagare 6 milioni di euro l'anno per un accordo biennale con il "Gaucho".