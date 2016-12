Romulo, tutti lo vogliono: ora spunta anche il Milan

12:08 - Dopo un'ottima stagione al Verona e la convocazione per il Mondiale sfumata a causa di problemi fisici, Romulo è uno dei nomi più caldi del calciomercato. Sull'italo-brasiliano, a metà tra Verona e Fiorentina, da tempo c'è l'interesse della Juventus, ma non solo. Il giocatore piace anche a Prandelli, che vorrebbe portarlo al Galatasaray. E non è tutto qui. Nelle ultime ore, infatti, nella corsa si è inserito anche il Milan.

Inzaghi ha già dato il suo via libera per l'operazione e Galliani ha deciso di valutare il profilo del giocatore. Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma pare che Romulo gradisca molto l'opzione rossonera. La Juventus, del resto, attualmente è più concentrata su altri obiettivi (vedi Morata e Iturbe) e la trattativa col Verona ha subito una piccola battuta d'arresto. Questione di priorità, certo, che però potrebbero aprire nuovi scenari di mercato. Con un blitz, infatti, il Milan potrebbe approfittare della situazione e soffiare Romulo sia alla Juve, sia al Galatasaray.