Roma: via Benatia e arriva Marko Basa

10:12 - Fuori Mehdi Benatia, dentro Marko Basa. La Roma non perde tempo e prepara una doppia operazione di mercato: da una parte Sabatini è a Monaco per porre fine alla telenovela con il Bayern Monaco, dall'altra c'è già accordo di massima con il Lille per un altro difensore, Marko Basa sulla base di 4 milioni. Dalla Grecia, intanto, rimbalza la notizia che i giallorossi non avrebbero mollato il difensore Manolas, nonostante la concorrenza dell'Arsenal.

La partenza di Sabatini alla volta della Germania è stata rinviata di un giorno, forse due. Ma nulla cambia e nulla cambierà. Perché il futuro di Benatia si chiama Bayern e il ds giallorosso andrà a Monaco per mettere il punto a un discorso che va avanti da tutta l'estate. C'è da limare la distanza tra le parti: la richiesta della Roma non scende sotto i 30 milioni, mentre il club tedesco è finora arrivato a 25. Ci sarà da lavorare sui bonus. Fatto sta che Benatia a Trigoria rappresenta già il passato.



Dunque i giallorossi hanno mostrato prontezza e si sono buttati a capofitto sul difensore montenegrino del Lille che è fermo per infortunio, ma che al rientro indosserà una nuova maglia. Stando però alle notizie che arrivano dalla Grecia, la Roma non ha mollato la pista che porta al difensore dell'Olympiacos Kostas Manolas. Nonostante l'interessamento dell'Arsenal, i giallorossi sarebbero pronti a offrire 15 milioni di euro per blindare definitivamente la difesa.