Roma, ufficiale Nainggolan. C'è anche Paredes

22:14 - Si sono messi la sconfitta con la Juve alle spalle. Subito, per non pensarci più, e guardare avanti. Ci ha messo un giorno e poco più la Roma per ritrovare il sorriso e lo ha fatto chiudendo due acquisti importanti, per il presente e per il futuro. Nainggolan, strappato al Napoli, è atterrato nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Anche Paredes, giovane argentino, ha messo nero su bianco: Samp disponibile a tesserarlo per 6 mesi.

Comunque due innesti buoni per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia anche se l'ex Boca sarà girato in prestito per farsi le ossa (e anche perché, essendo extracomunitario, non può essere tesserato a gennaio). Paredes ha talento, su questo non c'è dubbio, ma è ancora giovane. Meglio un giro fuori-porta prima di tornare da mamma Roma. E così la Sampdoria si è fatta avanti. Dopo aver ricevuto il due di picche da Hernandez (Palermo), il ds Carlo Osti è alla ricerca di un'alternativa per migliorare l'attacco. Paredes, con le sue caratteristiche da trequartista, andrebbe più che bene alle spalle di Gabbiadini. L'ex bolognese dovrebbe tornare nel ruolo di centravanti, dato che Pozzi è in uscita (si cercano acquirenti).

Nainggolan, invece, è un giocatore che serve subito. Il suo agente, Alessandro Beltrami, è arrivato a Trigoria da mezzogiorno circa. Lui, Nainggolan, ha già salutato i suoi vecchi tifosi via twitter ed è atterrato a Fiumicino attorno alle 15:30, quando è stato accolto dal team manager Antonio Tempestilli. Da lì trasferimento al Campus Biomedico per le visite di rito e, quindi, in sede per firmare il contratto che lo legherà fino al 2018 ai giallorossi. I termini dell'affare si conoscono: 3 milioni di euro a Cellino per il prestito oneroso più altri 6,5 per il riscatto della metà del cartellino. Tanta roba, ma una cifra evidentemente ritenuta adeguata per un giocatore inseguito qua e là e, in ogni caso, di sicura prospettiva. La Roma è partita forte. Subito due colpi per dimenticare la Juve e continuare a inseguire i bianconeri nella corsa scudetto.