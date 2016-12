Roma, Sabatini rivuole Lamela

15:14 - Il ds della Roma Sabatini è in Inghilterra. Nella sua tappa londinese il dirigente giallorosso ha incontrato il collega del Tottenham Franco Baldini: la suggestione è quella di riportare nella capitale Erick Lamela. Sabatini, come rivela il nostro Paolo Bargiggia, è rimasto legato all'argentino, che ha comprato per 17 milioni e rivenduto agli Spurs per 31. La trattativa è difficile e comunque Rudi Garcia ha a sua disposizione tanti esterni.

Ma in questo viaggio a Londra Sabatini ha avuto un contatto anche con Radamadi, il procuratore di Ljajic, che la Roma vuole cedere, liberando uno spazio proprio per Lamela. Con il Tottenham Sabatini ha parlato anche di Mattia Destro, ma gli Spurs non hanno i 25 milioni chiesti dai giallorossi.