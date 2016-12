Roma, Sabatini blinda Benatia: "Non si muove da qui"

00:28 - Incedibile, a meno di un'offerta davvero folle e lontanissima da quanto messo fin qui sul piatto dalle molte pretendenti. Benatia non si muove dalla Roma, lo assicura il ds giallorosso Sabatini spiegando che "mi sento di poter dire che non sarà più un nostro giocatore solo di fronte a un'offerta di 61 milioni. Trenta sono il valore del suo piede sbagliato, tirate voi le conclusioni. Comunque è solo vittima di un equivoco mediatico".

Fermi tutti, quindi. Sembrava sicuro partente, invece resta dov'è, per quattro anni almeno, dato che il suo contratto parla chiaro. Sabatini non fa una piega, non si smuove di un millimetro e chiarisce la posizione della società senza lasciar spazio a dubbio alcuno: "Benatia è un grande calciatore della Roma, con un contratto che scade tra quattro anni - dice -. Siamo totalmente tranquilli. Colgo l'occasione per dire che è un ragazzo di principi solidi e in virtù di essi ha fatto una grandissima stagione. Lo si deve alla sua solidità di principi e pensieri, non vorrei che oggi questo ragazzo, che forse è scivolato con qualche commento che quando si è lontani viene più facile, non intendeva prendere distanze dai romanisti. È vittima di un equivoco, fa riferimento a promesse disattese ma non è andata così. È vero che quando ha firmato il contratto ha rivendicato istanze varie, voleva e meritava di più e sapevamo che altre squadre offrivano di più. Gli devo dare atto di aver rinunciato a contratti leggermente e significativamente più alti del nostro. In quella circostanza gli ho detto di cercare di fare il Benatia e che gli sarebbe stato riconosciuto un adeguamento. È una questione di misure, lui pensava a una misura e io a un'altra, ma io ho ragione. Gli ho detto che gli avremmo concesso un aumento, gliel'abbiamo proposto e maldestramente è stato definito iniquo e ridicolo, ma è stata una scivolata linguistica, nessuno di noi riterrebbe ridicolo un adeguamento di 3-400mila euro più bonus. Bonus che saranno su tutti i contratti, lo stesso Squinzi ha invocato premi di rendimento e produzione. Devo dire che una cassa di risonanza impropria è stata prodotta attraverso dichiarazioni di Sissoko, che considero un menestrello alla ricerca di una corte che lo alberghi, spara sentenze, ipotizza prezzi di giocatori. Ha detto che gli sembra congruo un valore di mercato di 30 milioni, che io considero il prezzo del piede sbagliato di Benatia. Tirate voi le conclusioni".E ancora: "Benatia è un calciatore incedibile, ma se il suo procuratore ipotizza un prezzo rispondo che il prezzo ipotizzato sia quello dei piede sbagliato, quello del piede giusto è un milione in più quindi il totale è 61 milioni. Chi offre qualcosa a Benatia deve valutare questo prezzo. Di fronte a 61 milioni mi sento di poter dire che Benatia non sarà più un giocatore della Roma. Resterà a meno che qualcuno non si presenti con 61 milioni. Quelli che hanno offerto a Benatia maldestramente e fuori legge una cifra così rilevante che fa sembrare un adeguamento di 400 mila più bonus che lo porterebbero da 2,6 milioni devono offrire 61 milioni".

La cifra chiesta, però, non è casuale. Infatti il club più interessato al calciatore, il Manchester City, a causa delle violazioni nel Fair Play Finanziario non può spendere più di 60 milioni per il mercato 2014-2015. Di conseguenza, la cifra richiesta di 61 milioni è un puro simbolo: il simbolo dell'incedibilità del difensore.