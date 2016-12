Roma, Sabatini a Londra per vendere Destro al Tottenham

21:01 - Si allontanano le strade della Roma e di Mattia Destro. Il club giallorosso, che non ha ancora operato in uscita, potrebbe cedere l'attaccante prima della fine del mercato. Il suo cartellino vale 25 milioni di euro. Il Wolfsburg ne ha offerti 22, ma il ds Walter Sabatini è volato a Londra per West Ham-Tottenham e parlerà con gli Spurs, che sono interessati al giocatore. Destro al momento non sembra propenso a lasciare la Capitale.