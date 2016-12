Roma, Sabatini a lavoro: Santon, Paulinho e Lukaku

17:46 - Un giocatore per ruolo, in modo da rendere competitiva la Roma anche in Europa e puntare decisi su uno scudetto che nella capitale manca da 13 anni. Walter Sabatini non perde tempo ed è già a lavoro per costruire la squadra della stagione che verrà. I nomi più caldi su cui il d.s. giallorosso sta lavorando sono quelli di Davide Santon, Romelu Lukaku, e Paulinho, il centrocampista del Tottenham, già cercato ai tempi di Franco Baldini.

Con tre competizioni da affrontare la Roma dovrà infoltire la propria rosa. Il primo tassello da sistemare sarebbe quello riguardante l'esterno sinistro di difesa. Con Balzaretti troppo spesso fuori per guai fisici, e la coppia Dodò-Torosidis che non ha convinto del tutto, Walter Sabatini punterebbe su Davide Santon, attualmente al Newcastle, ma che potrebbe decidere di abbandonare la Premier qualora dovesse arrivare un'offerta dalla capitale. L'alternativa all'ex interista sarebbe Antonelli del Genoa, ma l'esterno rossoblù è promesso sposo al Napoli, e dopo la mancata chiusura di gennaio a luglio potrebbe arrivare il definitivo sì.

Per la mediana, con uno Strootman da recuperare e un Pjanic su cui si staglia l'ombra del Psg, il nome caldo è quello di José Paulo Bezerra Maciel Júnior, meglio conosciuto come Paulinho. Il centrocampista del Tottenham, arrivato a Londra per la bellezza di 20 milioni di euro, non si è inserito al meglio nei meccanismi della Premier League e potrebbe voler cambiare aria. Sabatini dovrà però muoversi prima dell'inizio del Mondiale, competizione che potrebbe rialzare vertiginosamente il prezzo dell'ex Corinthias.

Garcia vorrebbe aggiungere un nome anche al suo parco attaccanti. Totti, Destro e la sorpresa Gervinho garantiscono qualità ma non quella continuità che richiede il triplo impegno. Lukaku dell'Everton risponde all'identikit cercato dai giallorossi: giovane e non troppo costoso, dato che il Chelsea, non sembra voler puntare su di lui, nonostante, quest'anno, abbia già segnato 10 gol con la maglia dei Toffes.