Roma, Rabiot ha detto sì: il francese arriva in Italia 

10:22 - Adrien Rabiot ha detto sì alla Roma. Dopo aver annunciato venerdì scorso l'accordo raggiunto da Psg e giallorossi, è una volta ancora L'Equipe a dare notizia della ormai vicina chiusura dell'affare. Il 19enne centrocampista francese, non convocato per la partita dei parigini contro il Saint-Etienne perché ufficialmente infortunato, si prepara dunque a sbarcare in Italia: il prezzo del suo cartellino, scrivono in Francia, è di 15 milioni.

Dopo essere stato corteggiato da mezza Europa, il talento francese si è così deciso a dire sì a Rudi Garcia, evidentemente affascinato da un progetto convincente, basato su un mix di esperienza e giovani di grandi prospettive. I tentativi in extremis di Tottenham e Arsenal, scrive sempre l'Equipe, non sono dunque bastati a convincere Rabiot e soprattutto il suo entourage: quindici i milioni che il Psg dovrebbe a questo punto incassare, certo non pochi per un giocatore in scadenza di contratto tra un anno.