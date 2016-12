Roma, preso Paredes dal Boca: arriva in prestito per 18 mesi 

11:40 - Il primo colpo del mercato invernale della Roma si chiama Leandro Paredes: si tratta di un giovane talento argentino, classe '94, centrocampista offensivo. Arriva dal Boca Juniors con la formula del prestito (per 18 mesi), anche per se per motivi legati allo status di extracomunitario sarà parcheggiato dai giallorossi in un altro club di A fino a giugno: Sassuolo, Verona e Sampdoria hanno chiesto informazioni. Anche Parolo è a un passo.

Paredes, che al momento è fermo per una frattura al metatarso del piede e spera di torna disponibile fra un paio di settimane, arriverà in Italia nelle prossime ore. "Andrá in prestito alla Roma perché qui non ha spazio e vuole crescere professionalmente" ha confermato Angelici, presidente del Boca, che ha autorizzato il giocatore a prendere il primo volo disponibile. Il prestito costerà alla casse giallorosse 250mila euro, mentre il riscatto è fissato a 4,5 milioni: "Spero che serva per la mia carriera, Burdisso mi darà una mano" ha confessato il calciatore dopo la chiusura della trattativa. Il 19enne, che non potrà essere subito tesserato dalla Roma in quanto extracomunitario, si farà le ossa in un altro club di A.

Nella Capitale, invece, dovrebbe arrivare a breve Parolo. Sono ore frenetiche, in cui Sabatini sta cercando di sistemare i dettagli col Parma. I ducali vorrebbero qualcosina in più dei 3 milioni di euro offerti dalla Roma per la comproprietà. Ma l'affare sta per andare in porto.