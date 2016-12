Roma: Pjanic rinnova fino al 2018

11:06 - Fumata bianca: Pjanic rinnova fino al 2018 con la Roma. Dopo mesi di trattative serrate il centrocampista ha trovato l'accordo con Pallotta per un ingaggio da 3,6 milioni di euro stagione. Il bosniaco era in scadenza di contratto nel 2015 ed era inseguito dai grandi club europe, ma ora i giallorossi lo hanno blindato. Ecco il primo colpo di mercato per Rudi Garcia che è stato accontentato dalla società.

IL COMUNICATO DELLA ROMA

"Non ho mai pensato di lasciare la Roma, anche se la trattativa è stata lunga e si è sviluppata in concomitanza di una stagione importante. Io volevo concentrarmi sulla mia squadra, senza pensare al contratto. La mia volontà il club la conosceva. Finalmente è stato trovato l'accordo e io sono molto felice di questo. Ci sono state tante offerte, non dico quali. Pensavo che il mio futuro sarebbe stato qua, lo avevo detto anche all'allenatore. Giochiamo un calcio che fa per me, fatto per vincere. Nella prossima stagione dobbiamo confermarci e vincere dei titoli. Spero che la squadra resti forte. Posso ancora far vedere di più", ha detto Pjanic.

"L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver raggiunto con Miralem Pjanic l’accordo per il prolungamento del contratto economico per le prestazioni sportive ad oggi in vigore, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2015. Il nuovo accordo ha durata quadriennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2018".

SABATINI: "E ADESSO RINNOVI GARCIA"

Dopo l'annuncio dell'accordo con Pjanic, la Roma si appresta a concludere il prolungamento e il rinnovo del contratto con Rudi Garcia, Lo ha detto il diesse Sabatini: "Parleremo con il tecnico nei prossimi giorni, noi vogliamo andare avanti con lui a lungo, è l'uomo ideale per la Roma. Dipende da quanto lui ha voglia di impegnarsi per noi sarebbe il massimo se dicesse voglio restare a vita in questo club". E' previsto il ritorno in Italia del presidente Pallotta. E al suo rientro, la Roma vorrebbe già presentare il piano-Garcia, almeno fino al 2017. Il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2015.