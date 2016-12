Roma, Pjanic: "Psg interessante, mi piacerebbe il Barcellona" 

12:05 - Miralem Pjanic spaventa la Roma. Mentre la società giallorossa sta cercando la via del rinnovo del contratto in scadenza nel 2015, il bosniaco fa l'occhiolino a Psg e Barcellona. Il centrocampista non esclude la sua partenza e i grandi club lo sognano: "Non so il mio futuro, certo il Psg oggi è qualcosa di molto interessante: io voglio vincere". Attenzione, però, ai blaugrana: "Mi adetterei molto bene: là potrei rendere al meglio".

La Roma è al lavoro per trovare un accordo, ma ora dovrà accelerare i tempi: nella Capitale si attende l'arrivo del presidente Pallotta che potrebbe sbloccare la situazione di stallo. Intanto Pjanic si sta guardando intorno: "Il Paris Saint-Germain è una buona squadra, è straordinario quello che sta facendo - confessa - Non dimentico che la mia prima partita da professionista e il mio esordio col Metz (nell'agosto del 2007, ndr) è stato proprio contro di loro. Non si sa cosa può riservare il futuro certo il Psg oggi è qualcosa di molto interessante. E' un club che si appresta a vincere la Champions League, e che sarà tra le dieci migliori squadre in Europa. E per un giocatore e' importante vincere titoli".

Parole pronunciate nella trasmissione web 'La Mi-Temps de Sydney' che sono giunte velocissime in Italia mettendo in agitazione tutto l'ambiente giallorosso. Dalla Francia alla Spagna, ecco una nuova minaccia: "Il Barcellona? Con così tanti buoni giocatori sarebbe facile intendersi in campo. Al loro stile di gioco, come a Roma con Rudi Garcia, mi adatterei molto bene. E' la' che potrei dimostrare il meglio delle mie qualità. Non sarebbe una cattiva destinazione sia come citta' sia come clima...".

Certo Pjanic non ha detto di voler partire perché a Roma si trova benissimo: "I tifosi della Roma non hanno davvero nulla a che vedere con quelli francesi. Vivono per il loro club, ogni giorno parlano solo della loro squadra e questo mi piace. E' la stessa passione che c'è nel mio paese. Vincere un titolo qui è come vincerne dieci al Milan o alla Juventus. E io ho veramente molta voglia di vivere tutto questo...".