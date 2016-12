Roma: perché Destro non è più incedibile

12:36 - Mattia Destro non è (più) incedibile. Questione delicata in casa-Roma, alla luce di quanto ha fatto (di buono) il centravanti con Rudi Garcia e di come sia considerato un punto di forza, nonché punto fermo, del progetto Roma-scudetto-2015. Qualcosa però è cambiato negli ultimi giorni, e forse c'entra anche l'acquisto di Iturbe che con Gervinho e Totti formerà il tridente per dare l'assalto -vincente stavolta- alla Juventus.

Su Destro, nelle ultime due settimane, ci sono stati forti pressioni dall'estero. Il Wolfsburg prima, il Tottenham poi. Offerte al giocatore e al club giallorosso, fin qui respinte al mittente con l'idea di non privarsi di Destro. Ma qualcosa sta cambiando, qualche perplessità sull'immediato futuro e anche il ragionamento tecnico-tattico: con un tridente così composto, lo spazio per Mattia rischia di ridursi, né lui -crediamo- accetterebbe un ruolo marginale, comunque non da titolare.

Ecco perché il percorso Roma-Destro potrebbe dividersi, sul fronte di una valutazione (25 milioni) che la Roma ha posto come base per discutere di cessione. Cvitanich, 30 anni, del Nizza, e Samuel Eto'o sono i nomi per riempiere il vuoto: con altre valenze, ovvio. Loro non avrebbero pretese di essere titolari. Crediamo.