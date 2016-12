Roma, Pallotta: "Il Manchester Utd si rassegni, Strootman resta qui" 

19:39 - Tre tweet per chiudere il caso. Poco più di 400 caratteri per spegnere le speranze del Manchester United e mettere a tacere la stampa inglese. Così il presidente della Roma, James Pallotta, ha voluto blindare Strootman: "A causa dei continui rumors riportati dalla stampa inglese su Strootman e il Man Utd vorrei ribadire che Kevin non è sul mercato. La Roma non ha mai preso in considerazione l'eventualità di mettere il giocatore in vendita".

"La stampa inglese - ha concluso il numero uno giallorosso - sta sprecando carta, perché Kevin rappresenta un elemento fondamentale per i nostri progetti a lungo termine".