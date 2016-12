Roma, Pallotta fa le cose in grande: sogno Jovetic 

08:17 - Pallotta scatenato e la Roma sogna in grande. Dopo aver acquistato per 33 milioni di euro le quote societarie di Unicredit, il presidente giallorosso è pronto al grande colpo di mercato: Stevan Jovetic. Strappare il montenegrino al Manchester City non sarà certo facile, ma Sabatini sta lavorando al grande colpo. Con la cessione di Benatia in standby, sono pronti a partire Ljajic e Destro: una piccola rivoluzione per lo scudetto.

Da Ljajic e Destro si può ricavare un buon tesoretto per poi presentarsi dal Manchester City con un'offerta buona. Se i Citizens riusciranno a prendere Falcao, Jo-Jo sarà messo sul mercato: e qui i giallorossi sono pronti a inserirsi, sfidando anche la Juventus.

Si lavora per l'attacco, ma si guarda anche in difesa: la Roma sta valutando i possibili sostituti di Benatia, sempre più vicino al Chelsea. Rudi Garcia è diviso tra Manolas dell'Olympiakos e Basa del Lilla.