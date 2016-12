Roma, Pallotta: "Destro è incedibile"

20:22 - Ultimi giorni di mercato movimentati in casa Chelsea che andranno a fare una piccola rivoluzione in attacco. Torres è destinato al Milan, mentre nell'ultimo allenamento si è fermato Diego Costa per un problema ai legamenti del ginocchio che lo potrebbe tenere lontano dai campi fino a tre mesi. Così Mourinho ha chiesto Mattia Destro: l'attaccante della Roma piace allo Special One che lo ha messo in cima alla lista dei desideri.



Ma il presidente della Roma, James Pallotta, a Montecarlo per il sorteggio di Champions, ha chiuso il discorso: "Non esiste possibilità che Destro lasci la Roma. Le voci di queste ore sono prive di fondamento. Siamo di fronte a una stagione piena di impegni, il sorteggio europeo ci ha messi in un girone formidabile, è dura per noi e per i nostri avversari".