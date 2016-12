Roma, Pallotta arriva in Italia e prepara l'assalto a Jovetic

14:02 - Nuovo stadio e futuro. L'agenda romana di Pallotta è piena di appuntamenti e forse anche di sorprese di mercato. Lunedì il presidente giallorosso sbarcherà in Italia per presentare il progetto del nuovo impianto sportivo e pianificare anche la campagna acquisti. L'ingresso in Champions, infatti, porterà soldi freschi nelle casse e dall'Inghilterra continuano a rimbalzare voci sempre più insistenti su un interesse per Jovetic.

La corte giallorossa al montenegrino non è certo una novità, così come la volontà del giocatore di cambiare aria dopo un'annata difficile al City. Ora però a Roma possono iniziare a pianificare come spendere il tesoretto della qualificazione Champions. Oltremanica sono certi. Pallotta vuole Jovetic. Totti ha sempre esaltato il montenegrino, sostenendo che è l'unico ad avere le caratteristiche tecniche per diventare il suo erede. Un attestato di stima importante, che aggiunge un nuovo tassello alla questione. Jovetic, inoltre, ha lo stesso manager di Ljajic e in questo senso, visti gli ottimi rapporti con la Roma, la trattativa potrebbe avere un canale preferenziale decisivo.



L'interesse c'è, ormai è palese. Per concludere l'operazione, a questo punto, resta da sondare il City, che però non sembra molto convinto dal montenegrino, e poi limare l'ingaggio del giocatore, che attualmente è sopra i 4 milioni all'anno. Non certo dettagli, ma Pallotta sembra in vena di regali.