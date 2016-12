Roma, nuovo obiettivo: Garcia vuole Debuchy

10:10 - Mehdi Benatia è sempre più lontano dalla Roma e con ogni probabilità sarà lui il sacrificato per finanziare la campagna estiva dei giallorossi. Ma la dirigenza capitolina sta già iniziando a lavorare anche alla voce acquisti: un'indiscrezione lanciata dal portale inglese Chroniclelive riporta del forte interesse per il terzino del Newcastle Mathieu Debuchy.

Il Nazionale francese sarebbe stato espressamente richiesto da Rudi Garcia, che lo ha già allenato ai tempi del Lille. Passato nell'estate 2013 al Newcastle per 6 milioni di euro, Debuchy è stato già in passato accostato all'Italia. Dopo l'ottimo Europeo del 2012, infatti, l'Inter si era fatta avanti col Lille, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora la Roma vuole riprovarci, ma dovrà tentare di chiudere in fretta la trattativa con gli inglesi: è infatti probabile che Debuchy sia titolare ai prossimi Mondiali (l'alternativa è Sagna), e in questo caso il prezzo potrebbe lievitare parecchio.