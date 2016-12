Roma, minaccia dal Psg: piace Rudi Garcia

15:00 - C'è qualche preoccupazione in casa Roma per il futuro di Rudi Garcia. Il tecnico francese, legato ai giallorossi fino a giugno 2015, parlerà di rinnovo solo a stagione ultimata. Ma in queste ore si è fatto sotto il Paris St.Germain, che non ha ancora chiarito la posizione di Blanc. Garcia ha chiesto alla Roma qualche rinforzo sul mercato, ma è allettato anche dall'idea di allenare un club stellare e competere per la vittoria in Champions.

Il Psg sta portando avanti un'opera di "francesizzazione" - come spiegato dal nostro Paolo Bargiggia a 'Sport Mediaset' - che prevede, fra gli altri, l'arrivo di Pogba, Mangala e Benzema. Anche il tecnico sarà francese: le quotazioni di Blanc, dopo la vittoria in Coppa di Lega, sono leggermente in rialzo, ma la dirigenza è attratta dall'ipotesi Garcia, tanto che negli ultimi giorni sono stati fatti dei sondaggi per il tecnico. Da par suo, Rudi ha chiesto alla dirigenza giallorossa tre rinforzi di qualità per la prossima stagione. Nelle prossime ore Baldissoni, Zanzi e Sabatini partiranno per Boston, dove è in programma un vertice con Pallotta. Il presidente dovrebbe accontentare Garcia, ma le pressioni del Psg destano un po' di preoccupazione.