Roma, Maicon: "Voglio provare il nuovo stadio"

10:49 - Maicon e la Roma: un matrimonio destinato a durare, almeno stando alle parole del terzino stesso. "Cosa ci è mancato per vincere lo scudetto? La Juve non ha sbagliato, noi sì. L'anno prossimo ci rifaremo. Mercato? Siamo forti, se arriva qualcun'altro ancora meglio. Il mio futuro è a Roma: voglio giocare nel nuovo stadio, pertanto resto qua", ha detto. Diretto e chiaro come al solito: ora ci sono i Mondiali, poi la Roma. Ancora.

Un pensiero importante anche ai Mondiali, che Maicon disputerà in casa e che potrebbero essere i suoi ultimi: "Con Scolari ho parlato quando ancora ero al City, una chiacchierata positiva: voleva darmi l'opportunità di tornare in Nazionale e io l'ho colta, ne sono molto felice. Speriamo sia un Mondiale di festa, non di protesta: io comunque sono un giocatore della Nazionale brasiliana e penso solo a fare bene la mia parte. L'avversaria più temibile? la Germania: giocano insieme da molto e sono decisamente forti. E' una Nazionale che può fare davvero bene".