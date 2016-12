Roma, Luis Enrique vuole Benatia al Barcellona 

13:33 - Il prossimo tormentone di mercato? A giudicare dai media inglesi e spagnoli è quello che avrà come protagonista Benatia. Prima il City, poi lo United e il Liverpool. Da ultimo il Chelsea di Mourinho, definito senza mezzi termini "folgorato" dal centrale marocchino della Roma. Oggi è il turno invece del Mundodeportivo, voce della Barcellona blaugrana: con Luis Enrique in panchina, scrivono infatti in Catalogna, il sostituto ideale di Puyol è Benatia. Anche per il rapporto qualità-prezzo considerato ottimale.



Emissari spagnoli avrebbero più volte osservato il marocchino e l'ex tecnico gillorosso si sarebbe informato - aggiunge El Mundodeportivo - anche con alcuni amici dentro Trigoria, dando il pieno assenso all'operazione. Il tutto scritto e raccontato - tanto per i tabloid inglesi quanto per il quotidiano catalano - dando però per scontato ciò che invece non lo è affatto, cioè che la Roma sia disposta a trattare la cessione dell'ex Udinese.