Roma, lo scambio Pjanic-Pastore è possibile

16:30 - Se due indizi fanno una prova, allora lo scambio tra Roma e Psg per portare Pastore nella Capitale e Pjanic a Parigi si fa sempre più possibile. Perché è ormai da qualche tempo che circolano voci su questa operazione di mercato e la presenza del bosniaco alla partita della squadra di Ibra contro il Marsiglia non è certo passata inosservata. Sta di fatto che lo scambio, con conguaglio di circa 15 milioni a favore dei giallorossi, si può fare.

Miralem Pjanic va verso il rinnovo del contratto, un quadriennale da circa 4 milioni a stagione, ma con soprattutto una clausola rescissoria da 35. Cifra quest'ultima che al Psg andrebbe bene soprattutto se "decurtata" del cartellino di Javier Pastore, uno della colonia italiana che in Francia ha trovato meno spazio e meno fortune. Circa 20 milioni, il che porterebbe nelle casse della Roma 15 milioni oltre a dare un Pastore in più a Garcia. E anche l'ostacolo dell'ingaggio dell'ex Palermo, 4 milioni, ricalcherebbe quello in divenire di Pjanic. Insomma tutti i tasselli sembrano essere al loro posto e adesso manca solo che le parti definiscano l'operazione ne dettagli, visto che i due giocatori sarebbero già pronti a scambiarsi la maglia.