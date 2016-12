Roma, Ljajic pronto a far posto a Yarmolenko

14:23 - Il 21 luglio la rosa della Roma sarà pressochè definitiva. Rudi Garcia è stato chiaro non solo sui requisiti delle 'new entry', ma anche sui termini del calciomercato giallorosso. L'interesse proveniente dalla Bundesliga per Ljajic dovrà presto trasformarsi in qualcosa di concreto. Stesso discorso per Benatia: in Usa, Garcia non volerà con esuberi. In entrata, va registrata l'apertura del presidente della Dinamo per la cessione di Yarmolenko.

"Siamo a pronti a prendere in considerazione offerte serie" le dichiarazioni di Surkis. Per Ljajic, Schalke e Borussia sarebbero disposte a versare nelle casse della Roma circa 10 milioni: denaro sufficiente per strappare il trequartista ucraino e rimpiazzare immediatamente il serbo. In alternativa sempre viva la pista Douglas Costa.