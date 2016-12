Roma, la grande tentazione è Drogba

18:19 - Didier Drogba non sta poi così tanto male vestito di giallorosso. L'idea di Sabatini di portarlo a Roma potrebbe essere nata così vedendolo giocare bene con la maglia del Galatasaray. Scherzi a partela tentazione di portare l'ivoriano nella Capitale è forte, come rivela Il Messaggero. Il bomber a giugno si svincola dal club turcco e potrebbe essere in rinforzo d'esperienza per l'attaccato di Rudi Garcia. C'è il nodo ingaggio.

Drogba ha compiuto 36 anni da un giorno e nostante la sua età è ancora ricercato da diversi club europei perché sta facendo molto bene a Istanbul. Tra questi c'è proprio la Roma che sta studiando il colpo per dare esperienza al reparto offensivo in vista della prossima più che probabile avventura in Champions League. C'è da trovare un accordo con il bomber ivoriano che è abituato a stipendi da capogiro: l'intesa si potrebbe trovare sulla base di 4 milioni all'anno, magari per due stagioni. Drogba accetterebbe il trasferimento a Roma visto che già in passato, nel 2009, era stato vicino ai giallorossi. In quell'occasione non se ne fece niente per la richiesta di un ingaggio da 8 milioni di euro, ora la trattativa potrebbe finire in tutta altra maniera.