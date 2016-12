Roma: l'obiettivo per la difesa è Paletta 

16:07 - La Roma è a caccia di un difensore. Rudi Garcia vuole un centrale che vada a occupare il posto lasciato libero da Burdisso. Nei giorni scorsi Sabatini ha lavorato per portare Heitinga dall'Everton, ma l'affare è ormai sfumato. Ora in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Gabriel Paletta. Il Parma è disposto a farlo partire, ma lo valuta 8 milioni di euro. Impossibile l'ipotesi prestito, Ghirardi lo cede solo a titolo definitivo.

La missione giallorossa non è facile: bisogna convincere gli emiliani, ma anche il giocatore. Il difensore culla il sogno Mondiale con l'Italia di Prandelli quindi ha bisogno di giocare con continuità per guadagnarsi la convocazione. Cosa che non potrebbe fare nella Capitale. Intanto qualcosa si sta comunque muovendo perché i gialloblù hanno fatto un sondaggio per Diakite (che sarebbe il sostituto di Paletta), ma la Fiorentina è in vantaggio.

In casa Roma si valutano anche le alternative e alcuni giocatori come Senderos (Fulham) e Djourou (Amburgo) si sono proposti. C'è anche la pista Dainelli, seguito anche dalla Viola, e Toloi. Il giovane del San Paolo, però, per ora non sembra convincere Rudi Garcia. Del brasiliano se ne riparlerà a giugno.



PRESO ANCHE BERISHA

Il ds Walter Sabatini si è assicurato un altro colpo in prospettiva chiudendo la trattativa per l'attaccante dell'Under 17 svedese, Valmir Berisha. Decisiva la volontà del giocatore che ha rifiutato il Borussia Dortmund per vestire il giallorosso e si trova già a Roma.