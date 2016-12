Roma, l'agente di Benatia tratta col Barcellona

15:03 - Mehdi Benatia è più vicino al Barcellona di quanto si potesse pensare. L'agente del difensore della Roma, Moussa Sissoko, è in Catalogna per discutere un eventuale trasferimento del marocchino. Le pretendenti per Benatia, però, non mancano: sul giocatore c'è l'interesse anche del Manchester City e del Chelsea, con uno sondaggio anche del Bayern Monaco. Difficile che resti alla Roma dopo aver aperto all'addio negli ultimi giorni.

Il giocatore, dopo l'ottima prima stagione in giallorosso, ha aperto all'addio dopo aver chiesto invano nei giorni scorsi un robusto adeguamento del contratto in scadenza nel 2018.