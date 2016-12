Roma, Keita ha firmato fino al 30 giugno 2015

20:40 - Con un volo proveniente da Valencia, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 14 Seydou Keita, il primo rinforzo della Roma di Rudi Garcia in vista della prossima stagione. Il centrocampista maliano, classe 1980, svincolato dal club spagnolo e che arriva a costo zero, ha firmato con la società giallorossa un contratto fino al 30 giugno 2015. Il giocatore ha già sostenuto i primi test clinici.

Keita, ex del Barcellona di Guardiola, è stato fortemente voluto da Rudi Garcia. Percepirà una cifra leggermente inferiore al milione di euro più bonus. Il centrocampista completerà le visite dopo aver effettuato alcuni test clinici per verificare la tenuta del ginocchio infortunato qualche mese fa.



Il club giallorosso avrebbe in mano anche Salih Uçan. Sabatini avrebbe già l'accordo con il giovane centrocampista offensivo e starebbe definendo i dettagli con il Fenerbahce: costo dell'operazione di circa 10 milioni di euro.



A Trigoria, intanto, Sabatini ha trovato l'accordo con il ds del Leverkusen, l'ex giallorosso Rudi Voeller, per il prestito del difensore Jedvaj. Con Voeller anche un altro ex Roma, il brasiliano Aldair, e l'ex-stella del calcio romeno Georghe Hagi. "Sono qui per fare un bell'affare sia per la Roma sia per il Bayer - le parole del dirigente tedesco - Siamo interessati a Jedvaj, che ha giocato poco ma è un grande talento. Cercheremo di farlo giocare di più nei prossimi due anni".

LE PAROLE A ROMA CHANNEL

"Ho scelto la Roma perché è un grande club - ha esordito il centrocampista parlando al canale tematico della Roma -. E' da 3 mesi che c'era questa ipotesi, ho avuto il tempo di riflettere bene e penso di aver fatto la scelta giusta. Sono qui per vincere altri trofei dopo i 14 con il Barcellona, ho ancora tanta voglia". Con la maglia blaugrana Keita ha vinto 2 Champions League: "Cercherò di portare la mia esperienza in un gruppo di giocatori forti. Combatterò in campo, farò assist, ma il gruppo di sicuro c'è già ed è solido. Ottimo per me che sono un giocatore da collettivo, che si batte per la squadra e che non rinuncia mai a battersi per i compagni. Forse per questo anche Guardiola mi ha apprezzato così tanto". Infine un saluto ai tifosi della Roma: "Sono felice di essere qui. Spero di esultare e gioire con loro. Se Allah vorrà, saremo felici tutti insieme".